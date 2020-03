Il coronavirus non è l'unica preoccupazione del momento, almeno non per Jan Vertonghen che ha dovuto affrontare una situazione delicatissima nell'ultima settimana: la sua famiglia è stata rapinata e minacciata a mano armata. A raccontare l'episodio un portavoce del Tottenham al Daily Express, tutto è successo mentre il difensore belga si trovava a Lipsia con gli Spurs per il ritorno degli ottavi di Champions League. Intorno alle 20 la moglie e i due figli di Vertonghen erano a casa, ad Hamptstead, quando quattro malviventi hanno fatto irruzione: "Erano mascherati e armati, con coltelli e machete. Hanno chiesto dove fossero i soldi e gli oggetti di valore. La moglie di Jan era spaventata e ha fatto come dicevano, fortunatamente nessuno si è fatto male".