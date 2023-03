L’Italia di Mancini sta provando a rimettersi in marcia e punta gli Europei del 2024 per rifarsi della mancata qualificazione agli scorsi Mondiali. La Fifa però penalizza gli azzurri che, reduci da una sconfitta con l’Inghilterra e una vittoria non brillante con Malta, potrebbero scivolare fuori dalla top 10 del ranking FIFA.



Retegui e compagni sono attualmente all’ottavo posto, una posizione che traballa dopo questa pausa. Prima infatti l’Italia vantava 1723,56 punti, seguita da Portogallo (1702,54), Spagna (1692,71) e Marocco (1672,35). La Nazionale africana continua a progredire, dopo i risultati in Qatar, e ha battuto anche il Brasile, in amichevole. L’operazione sorpasso, per ora, è scongiurata ma è una missione possibile per Portogallo e Spagna che continuano a vincere e si sono piazzate negli specchietti dell’Italia. Questa la situazione attuale.



Argentina – 1840 punti

Francia – 1838 punti

Brasile – 1834 punti

Inghilterra – 1792 punti

Belgio – 1789 punti

Paesi Bassi – 1731 punti

Croazia – 1723 punti

Italia – 1714 punti

Portogallo – 1707 punti

Spagna – 1700 punti

Marocco – 1679 punti