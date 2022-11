In rottura con il Bayern, seguito dalla Juve sul mercato, protagonista in campo contro l'Inter (grazie al gol che ha sbloccato la gara di Champions dell'Allianz Arena). Per Benjamin Pavard, la vita è però piuttosto movimentata anche fuori dal campo. Come raccontato oggi dalla Bild, il difensore francese è stato fermato sei settimane fa a Monaco, dopo la vittoria sul Barcellona in Champions, per guida in stato di ebbrezza. A Pavard sarebbe stata ritirata la patente per un mese, con tanto di multa da 500 euro. Ben più salata l'ammenda che gli avrebbe inflitto il club tedesco, da 50 mila euro.