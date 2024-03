Pavard: 'Sono molto felice all'Inter, l'Italia è un Paese favoloso. Il mio ruolo preferito...'

Il difensore dell’Inter e della nazionale francese Benjamin Pavard è stato ospite, insieme al ct Didier Deschamps, della trasmissione di TF1 “Telefoot”, nel corso della quale - oltre a soffermarsi sulla sconfitta per 2-0 per mano della Germania nell’amichevole giocata a Lione - ha regalato alcune interessanti battute sul suo primo anno italiano. “Sono molto felice, ho scoperto un Paese favoloso dove i tifosi sono incredibili. E’ fantastico giocare in Italia, mi fa stare bene”, ha dichiarato l’ex calciatore del Bayern Monaco, arrivato alla corte di Simone Inzaghi la scorsa estate per 30 milioni di euro più 2 di bonus. Il classe ‘96 ha invece firmato un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2028.



IL MIO RUOLO - Pavard, che all’Inter agisce da braccetto di destra nella difesa a tre, si è poi espresso in questi termini sul suo ruolo preferito. In Germania, allo Stoccarda, e con la Francia gioca preferibilmente da esterno basso di destra, posizione ricoperta pure al Bayern Monaco senza troppa soddisfazione. Tanto che uno dei motivi che lo ha condotto in nerazzurro è stata la prospettiva di cambiare ruolo: “E’ una posizione che adoro, ho lasciato il Bayern per giocare da centrale e mi sono guadagnato il posto in nazionale come centrale. Poi ovviamente mi sta bene tutto”.