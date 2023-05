La sua visita a sorpresa nello spogliatoio del Milan qualche settimana fa ha aperto a nuovi rumors di mercato sul futuro di Benajmin Pavard. L'esterno del Bayern Monaco è amico di Theo Hernandez e Maignan e la visita nel post Milan-Lecce è da legarsi soltanto a questo e non a una traccia di mercato legata al club rossonero che pur stima il calciatore.



Oggi in realtà è l'Inter il club che più ritiene Pavard un potenziale rinforzo ideale per l'attuale rosa e proprio una decisione che sta prendendo il francese per il suo futuro lo avvicina alla squadra nerazzurra.



Pavard non si vede più da esterno basso difensivo, ma vorrebbe intraprendere più una nuova fase di carriera da difensore centrale e l'utilizzo da braccetto in una difesa a 3 sarebbe il gancio perfetto per il futuro. Il suo contratto con il Bayern è in scadenza 30 giugno 2024 e la trattativa per il rinnovo non sta decollando, per questo il classe 1996 potrebbe avvicinarsi all'Inter che dovrà comunque trattare con i bavaresi.