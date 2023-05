, da tempo, infatti, l’entourage dimettendo in stand by il rinnovi di contratto con il Bayern Monaco, che scadrà nel giugno del 2024. Una condizione che sicuramente costringe i bavaresi a una riflessione, ovvero: se i dialoghi tra le parti non dovessero avanzare,abbandonando definitivamente quello di terzino destro, che lo ha reso celebre. Già nel Bayern ha iniziato questo processo, basti guardare la stagione appena conclusa, in cui è stato impiegato in modo alterno in entrambi i ruoli: su 30 presenze stagionali in campionato, infatti, Pavard ha giocato 13 volte da terzino di destra e 17 volte da difensore centrale. Stesso discorso in Champions, dove su 9 apparizioni, ha giocato 4 volte da esterno e 5 volte da centrale.Una trasformazione che Pavard vorrebbe accelerare ulteriormente, probabilmente lontano dalla Germania.all’Inter,Un progetto tecnico che al ragazzo piace, come piace l’Italia e Milano, in particolare. All’Inter sanno di aver mosso dei passi importanti, ma bisognerà sedersi al tavolino con il Bayern per fissare il prezzo di un’operazione che comunque potrebbe rivelarsi un buon affare per tutti.Per il momento se ne è parlato con l’agente, adesso bisognerà farlo con il club bavarese. Pavard rappresenta per l’Inter un’idea molto concreta.