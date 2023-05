A margine del convegno sulla sostenibilità economica dello sport voluto da Pallacanestro Varese al quale ha partecipato nei giorni scorsi, Beppe Marotta, ad sport dell'Inter, ha approfondito il tema in un'intervista rilasciata a Varese7Press.



Come si gestisce una società così importante come l'Inter a livello economico?

"Ci devono essere due obiettivi: da una parte la valorizzazione delle risorse materiali, ovvero l'ambito commerciale, i matchday e tutte le fonti di ricavo come le sponsorizzazioni. Dall'altro la valorizzazione delle risorse umane, asset fondamentale che dovrebbe rappresentare una sana competitività all'interno della quale ci sono competenza, esperienza e professionalità".



Quanto incide il lavoro dei procuratori e il rapporto dei procuratori con le società sulla questione contratti?

"E' normale che la figura del procuratore abbia preso corpo dopo l'entrata in vigore della legge 91/81 sul professionismo calcistico; rappresenta una figura professionale di cui si ha la necessità nelle negoziazioni tra società e tra società e calciatori".



Quanto sono ancora importanti gli investimenti nei settori giovanili?

"Sono fondamentali, a livello di formazione dei talenti bisogna passare da quelli che sono investimenti e non costi".



Adesso c'è l'attesa per Istanbul.

"Per noi è motivo di grande orgoglio. Ci presentiamo con grande merito, sapendo di affrontare un avversario favorito e di tutto rispetto. Ma la consapevolezza nostra è di giocarcela fino in fondo con grande senso di appartenenza verso questa maglia e questi colori".