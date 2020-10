Il futuro di uno degli ultimi gioielli usciti dal settore giovanile delè pieno di incertezze., esterno d'attacco e fantasista oggi è in prestito con diritto di riscatto dal club argentino aifino a dicembre 2020, ma il club della MLS ha già comunicato formalmente agli Xeneizes che non riuscirà a pagare la cifra concordata lo scorso gennaio. Il classe 1996 si dice per ora tranquillo, maSul suo futuro Pavon non si è voluto esprimere e in una recente intervista ha però confermato che non è ancora stata trovata una soluzione e che è pronto a tutto: "Il mio futuro non è stato ancora risolto, e io non ne so niente al momento. Credo che verrà presa una decisione finale soltanto a fine stagione e a me non resta che aspettare con calma cosa accadrà. Io mi concentro solo sulle partite da giocare perché se inizio a pensare al suo futuro devierò la mia concentrazione e non è ciò che voglio. Per ora preferisco non esprimermi,- Secondo la stampa argentina l'ipotesi più importante sul tavolo resta quindi quella di un ritorno a gennaio al Boca Juniors in piena sessione di mercato per la nostra Serie A.Il club che più si è avvicinato a fare un'offerta per lui è stata però lache si arenò davanti alla richiesta di 20 milioni di valutazione.e a soli 18 mesi dalla scadenza per il Boca quella di gennaio sarà l'ultima sessione valida per incassare una cifra importante per lui. Il talento è puro ed è rimasto tale anche in MLS: 31 presenze, 11 gol e 9 assist, per un'autentica occasione da Serie A.