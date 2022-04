Il capitano dell'OM Dimitri Payet ha parlato del suo futuro in Francia, intervistato da Brut. Il 35enne trequartista, convocato l'ultima volta nell'ottobre 2018, sta ancora pensando alla Nazionale anche se ammette che non sarebbe facile rientrare. “È come il ritiro, finché per me ho un livello che può essere internazionale, ci penserò"