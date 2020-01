Ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione radiofonica Marte Sport Live, ha parlato l'ex Napoli, Michele Pazienza. Queste le sue parole:



SU GATTUSO - "Gattuso sta studiando tutte le soluzioni, ma ci vorrebbe del tempo per venir fuori da questo periodo. Mi rendo conto che il Napoli non ha tempo e per questo la situazione è difficile. Un allenatore come Gattuso di certo può intervenire nell’immediato sull’aspetto caratteriale, ma su quello tecnico-tattico ha bisogno di molto più tempo. Dal punto di vista motivazionale il Napoli la reazione l’ha già avuta".



IL RIMPIANTO - "Contro l’Inter il Napoli ha commesso errori, ma va detto pure che il Napoli ieri mancava di alcuni elementi importanti. Di Lorenzo ad esempio, per quanto mi possa piacere, ma è un terzino destro e fa fatica a giocare in quelle zone che necessitano di meccanismi oleati. Il grande rammarico è aver perso Albiol che è un giocatore diverso da Koulibaly e Manolas e dà equilibrio e ordine”.