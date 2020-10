La Roma continua la ricerca per un direttore sportivo, ruolo rimasto libero dopo l'addio di Petrachi. L'idea Paratici è sfumata quando la Juve ha confermato il suo dirigente, così secondo Leggo i giallorossi stanno pensando al ritorno di Rudi Voeller, ex attaccante e attuale direttore esecutivo del Bayer Leverkusen, ha anche allenato la Roma per tre mesi nella stagione nella stagione 2004-05.