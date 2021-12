L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri ha dichiarato dopo il pareggio per 4-4 nel posticipo di campionato con l'Udinese: "Nel primo tempo eravamo un po' in confusione, ho visto una squadra poco ordinata forse per la troppa voglia di riscattare la brutta sconfitta di Napoli. Poi c'è stata una bella reazione mentale ed eravamo riusciti a ribaltare il risultato".



"C'è rammarico per il pareggio subito nei minuti di recupero, anche perché Zaccagni era stato trattenuto per un braccio molto prima della punizione fischiata dall'arbitro a favore dell'Udinese. La squadra è istintiva e umorale, sto cercando di portarla piano piano a ragionare, ma è palese che durante le partite abbiamo dei momenti illogici".