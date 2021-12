Prima della gara di stasera con l'Udinese è tornato in campo allo stadio Olimpico. Che, in occasione della partita vinta in rimonta contro l'Inter lo scorso 16 ottobre, si rese protagonista di un paio di gesti deprecabili. Infatti fu ripreso in un video mentre faceva ildavanti al pubblico della tribuna Tevere al grido di ""., spiegando di valutare l'eventuale risoluzione dei contratti in essere. Cosa che evidentemente non è avvenuta. E così Bernabè è tornato a far volare l'aquila Olympia.