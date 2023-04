Roberto De Zerbi è stato scelto dal Brighton a settembre. Ebbene, a inizio aprile è già uno degli highlander della Premier: l’ex Sassuolo è infatti l’undicesimo allenatore da più tempo sulla stessa panchina. In Inghilterra infatti questa è una stagione da record. Sono già 12 gli esoneri, un dato che farebbe impallidire anche la Serie A di un tempo ed esperti del settore come Zamparini, Preziosi e Cellino.



Gli ultimi in ordine cronologico sono stati Graham Potter e Brendan Rodgers, cacciati da Leicester e Chelsea e proprio i Blues, insieme al Southampton ne hanno cambiati addirittura due. Questa la lista di tutti gli esonerati:



Graham Potter (Chelsea)

Brendan Rodgers (Leicester)

Antonio Conte (Tottenham)

Patrick Vieira (Crystal Palace)

Nathan Jones (Southampton)

Jesse Marsch (Leeds United)

Frank Lampard (Everton)

Ralph Hasenhuttl (Southampton)

Steven Gerrard (Aston Villa)

Bruno Lage (Wolverhampton)

Thomas Tuchel (Chelsea)

Scott Parker (Bournemouth)