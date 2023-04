2015: 6.385.000 euro

2016: 51.896.625 euro

2017: 42.364.516,67 euro

2018: 24.310.799,18 euro

2019: 44.320.948,36 euro

2020: 20.800.137,97 euro

2021: 28.914.157 euro

2022: 51.336.558 euro

e si tratta di un primato non a rischio di penalizzazioni.ricavata dai dati resi noti nei giorni scorsi dalla Figc e sui qualiha effettuato delle elaborazioni. Su quel terreno la Juventus è imbattibile. E quel che è più,di euro nel giro di tre anni, e che ha spinto a stressare il meccanismo delle plusvalenze nella misura che sappiamo,e, mettendo a distanza più che doppia la seconda società italiana.Partiamo dal dato immediato:, cifra che corrisponde a circa un ottavo dell'ultimo aumento di capitale da 400 milioni di euro sottoscritto nel 2021., nettamente meno della metà. Per inciso, su questo versante la Roma è un caso altrettanto interessante e per questo sarà oggetto di un nostro prossimo articolo. Tornando alla Juventus e all'abisso di spesa per intermediazioni che è stato scavato fra sé e il resto della Serie A, si evidenzia una situazione cheLo si può constatare guardando i dati pubblicati nei giorni scorsi in Inghilterra. Dati che si riferiscono a una tempistica diversa rispetto a quelli italiani, poiché coprono l'arco temporale che va dal 1° febbraio 2022 al 31 gennaio 2023 e dunque comprendono anche la campagna trasferimenti invernale del 2023 ().La batterebbe soltanto il Manchester City, che in sterline ha speso 51.563.571 (in euro fanno poco più di 59 milioni). La società bianconera si lascia alle spalle pure il Chelsea, che ha speso 43.160.072 sterline, che in euro sono 49,4 milioni. Ma fra i tanti dati ricavabili, quello più eclatante è un altro.Rispetto a questo insieme di cifre bisogna premettere tre indicazioni. La prima: per ciò che riguarda il dato del 2015, primo della serie, esso si riferisce a un periodo che va dal 1° aprile al 31 dicembre; dal 2016 in poiLa seconda: sulle otto annualità rilevate,. Fanno eccezione soltanto gli anni 2015 e 2018, quando il primato della spesa tocca all'Inter. La terza:fra quelle rilevate durante gli otto anni di dati disponibili. Il primato tocca all'anno 2016, quando la Juventus spese in intermediazioni 51.896.625 euro.La somma di queste cifre produce un dato spaventoso:, quello che nel 2019 ammontò a 300 milioni di euro. Crisi o non crisi, questa voce di spesa pare proprio intoccabile. Chissà come mai.