La Roma infila l'in campionato con un pareggio sofferto in casa dell'Udinese, raggiunto grazie a un calcio di rigore trasformato daabbondantemente dopo il minuto numero 90., al termine di una gara giocata con ordine e con un atteggiamento complessivo nettamente migliore rispetto a quello dei giallorossi.vistoso della squadra di Josèdopo le recenti vittorie. E pareggio oggettivamente largo, dopo il gravoso impegno di Conference League in Olanda.Udinese in vantaggio dopo un quarto d'ora di gioco con, bravo a raccogliere una corta respinta di Pellegrini da azione di calcio d'angolo e a infilare Rui Patricio con un sinistro velenoso dal limite dell'area. Prima della fine del tempo, doppio, lenta, prevedibilissima e senza le giuste idee tattiche per andare a far male a Silvestri; dall'altra parte una squadra compatta in fase difensiva e pratica, rapida e reattiva su tutte le seconde palle in fase offensiva, portata soprattutto dalla parte dell'acerboe dell'incerto Ibanez. Dentro El Shaarawy e fuori il deludente Sergio Oliveira (Pellegrini più centrocampista, Roma con il 3-4-3) in avvio di ripresa.Dopo poco più di un'ora di gioco, seconda mossa di Mourinho: fuori anche(insufficiente, al pari di Zaniolo) e Zalewski, dentro Felix e Shomurodov. E, a seguire, dentro(fuori l'inguardabile Karsdorp): Roma un po' più dentro la partita e a trazione anteriore totale, anche per il successivo ingresso di Carles Perez. Ma ancora estremamente macchinosa. E. Nel finale Rui Patricio decisivo per non far crollare in via definitiva le ambizioni della Roma, poi il, il calcio di rigore per gli ospiti e il gol del capitano, a segno dopo il clamoroso errore dagli undici metri commesso contro la Juventus all'Olimpico.La Roma, ormai lo avrà capito anche chi si occupa saltuariamente di calcio, è una. Capace, da sempre, di giocare più partite all'interno della stessa partita. Prima bene e poi male o viceversa. Come accaduto, per certi versi, anche a Udine. Continuità rara, in un senso o nell'altro. E i numeri che accompagnano il suo cammino in campionato lo stanno a testimoniare. Ventinove gare: 14 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. E questo cosa significa? Semplice: che. Come è possibile, del resto, giocare bene o male a intermittenza senza mettere in mezzo, senza tirare in ballo il fattore psicologico che accompagna la squadra? Occhio ad alcuni dati: la Roma ha vinto 14 partite, dieci delle quali con il minimo scarto. E ne ha perse 9 ma due volte soltanto senza lo scarto minimo.Squadra alla perenne ricerca di equilibrio, ma che - se non altro - non finisce mai. Come è accaduto a Udine, come era accaduto a La Spezia.: Silvestri; Becao, Mari, Perez (37' st Zeegelaar); Molina, Pereyra, Jajalo, Makengo (42' st Samardzic), Udogie; Beto, Deulofeu (42' st Pussetto). A disposizione: Padelli, Gasparini, Benkovic, Nuytinck, Soppy, Arslan, Nestorovski. Allenatore: CioffiRui Patricio; Mancini (40' st Carles Perez), Smalling, Ibanez; Karsdorp (28' st Veretout), Oliveira (1' st El Shaarawy), Cristante, Zalewski (20' st Afena-Gyan); Pellegrini; Abraham (20' st Shomurodov), Zaniolo. A disposizione: Fuzato, Boer, Keramitsis, Vina, Bove, Diawara, Maitland-Niles. Allenatore Mourinho: Di Bello di Brindisi: 15' pt Molina (U), 49' st Pellegrini (R) su rigoreDeulofeu, Makengo, Becao (U); Afena-Gyan, Ibanez (R).