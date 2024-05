Pazzesco Sassuolo: lotta per non retrocedere, ma batte l'Inter campione d'Italia all'andata e al ritorno

21 minuti fa

Il Sassuolo ha dato una spallata impronosticabile alla lotta salvezza: con la vittoria sull'Inter nella gara del sabato sera del 35esimo turno di Serie A, i neroverdi hanno posto fine alla striscia di imbattibilità dei campioni d'Italia, che durava... dalla gara di andata del 27 settembre 2023.



Il Sassuolo non solo è l'unica squadra che è stata capace fin qui di battere l'Inter in Serie A in stagione, ma ha portato via addirittura 6 punti tra andata e ritorno. 6 punti che rappresentano da soli quasi un quinto dei 29 totali fatti fin qui in Serie A.