Intervenuto ai microfoni di Dazn, l'ex attaccante, Giampaolo Pazzini, ha parlato dell'Inter ed espresso la propria opinione in merito ai problemi evidenziati dai nerazzurri in trasferta.



“I dati mostrano la grande difficoltà dell’Inter in trasferta, con 22 gol subiti su 28. Sono numeri non da Inter e credo conti l’aspetto emotivo e mentale”.