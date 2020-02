Giampaolo Pazzini, centravanti e capitano dell’Hellas Verona, in questo campionato ha una statistica niente male. Pur avendo disputato appena 9 partite (di cui una sola dall’inizio), ha già messo a referto 4 reti, una ogni 39 minuti e mezzo: in pratica, più di un gol per tempo. Meglio di Immobile, CR7 e via dicendo.



Certo, sulla statistica incide lo scarso minutaggio collezionato fin qui: appena 158 giri di orologio. In questo senso, Pazzini non è il miglior calciatore per rapporto gol/minuti giocati in Serie A, dato che il giovane Amad Traoré dell’Atalanta (fratello del più noto Hamed del Sassuolo) ha realizzato una rete in 24 minuti disputati. Però era il gol del 7-1 contro l’Udinese e aveva ben altro peso, all’interno della partita e del campionato, rispetto ad esempio al rigore con cui il Pazzo ha piegato la Juve sabato scorso.



Proprio i rigori sono un altro fattore che ha un peso notevole nello score di Pazzini: 3 delle sue 4 reti sono arrivate su penalty. I quali però vanno saputi trasformare. E il Pazzo è un autentico cecchino: in carriera ha realizzato 35 calci di rigore su 39, una percentuale che sfiora il 90%. In Serie A addirittura non fallisce un tiro dagli 11 metri da più di 8 anni, ai tempi in cui giocava con l’Inter.



Intanto, Pazzini è il capocannoniere stagionale dell’Hellas. Ora, anche se i gialloblù stanno disputando un campionato eccezionale, l’unica cosa che sembra mancargli è proprio un bomber. Non ci stupiremmo, quindi, se il 35enne di Pescia (che, va ricordato, è uno che ha segnato più di 100 gol in Serie A) conquistasse sempre più spazio nelle rotazioni di Juric da qui a maggio.



D’altronde il suo grande amico Luca Toni, qualche stagione fa, festeggiò le 38 candeline conquistando il titolo di capocannoniere con la maglia gialloblù indosso. E se il Pazzo si mettesse in testa di seguire le sue orme?