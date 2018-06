Qualche giorno fa, il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha smentito l'interesse del Parma nei confronti di Giampaolo Pazzini, attaccante legato all'Hellas Verona da un contratto in scadenza nel giugno 2020. Tuttavia, secondo Tggialloblu, la società ducale è ancora in corsa per il centravanti ex Sampdoria, su cui avrebbero messo gli occhi anche altri due club emiliani di Serie A: stiamo parlando di Sassuolo e Bologna.