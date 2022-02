Il Chief Football Operations Officer dello Spezia Riccardo Pecini ha parlato al The Athletic, raccontando aneddoti e retroscena di mercato: "Paratici è un mostro, siamo cresciuti insieme e forse ho iniziato a fare questo lavoro un anno prima di lui. Quando io ero al Tottenham lui lavorava alla Sampdoria, gli ho venduto Ziegler e dopo tre mesi sono andato anch'io in blucerchiato. Siamo grandi amici, a quei tempi eravamo sempre insieme. Icardi? Sono andato a vederlo tre o quattro volte nel Barcellona Under 19 ma era sempre in panchina. Mi è bastato vederlo giocare qualche spezzone di partita per capire che era un giocatore. E' stato un acquisto rischioso, per il settore giovanile".