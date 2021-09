È stata una partita di cuore Segnare ed aiutare la squadra mi rende felice veramente!! Grazie per una atmosfera meravigliosa. Continuiamo a crescere piano piano… abbiate fiducia!! @OfficialSSLazio #ForzaLazio #CMonEagles pic.twitter.com/1A9KyFXYdh — Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) September 26, 2021

Con un post pubblicato sul proprio account twitter l'attaccante della Lazio, Pedro, andato in gol da grande ex nel derby vinto contro la Roma, ha celebrato così il successo mandando anche un messaggio ai suoi tifosi."È stata una partita di cuore. Segnare ed aiutare la squadra mi rende felice veramente!! Grazie per una atmosfera meravigliosa. Continuiamo a crescere piano piano… abbiate fiducia!!"