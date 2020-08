Attraverso la propria pagina Facebook, l'attaccante spagnolo Pedro ha salutato il Chelsea e i suoi tifosi dopo la conclusione della stagione arrivata con l'eliminazione dalla Champions League: "Dopo cinque anni meravigliosi, la mia tappa al Chelsea volge al termine. Grazie mille ai dirigenti, agli allenatori e ai compagni di squadra che ho avuto e ovviamente ai tifosi: grazie per l’esperienza di essere stato un membro della vostra grande famiglia. Sono stato molto felice qui, mi avete fatto sentire come a casa. È stato un piacere e un onore giocare per questo club e vincere i titoli di Premier League, FA Cup ed Europa League, oltre a competere in uno dei migliori campionati di calcio del mondo. Ho fatto la scelta giusta, porto con me ricordi meravigliosi e indimenticabili. Dico addio molto soddisfatto di questa fase della mia carriera e sono anche molto entusiasta dell’inizio della prossima. Grazie e buona fortuna per il futuro". Il calciatore spagnolo è atteso dall'inizio della prossima avventura con la maglia della Roma.