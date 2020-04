Il coronavirus ha stoppato brutalmente il calcio giocato, ma non è riuscito a fare lo stesso con il mercato. I club proseguono le trattative con la speranza di tornare in campo il prima possibile e, soprattutto, per salvare almeno in parte i propri conti. Ed è per questo motivo che si prevede un mercato caratterizzato da sconti, scambi e colpi a parametro zero. In quest’ultima categoria rientra anche, meglio noto comeo, ancora, Pedrito. L’attaccante spagnolo classe ’87 è legato alfino a giugno e, salvo clamorose soprese, lascerà i Blues – che dal canto loro lasciano la porta aperta a– il che lo rende, di conseguenza, una ghiotta occasione di mercato a costo zero. Solo tre reti e due assist in diciotto apparizioni fino allo stop, ma la sua stagione è stata fortemente caratterizzata dai numerosi infortuni.– L’ex esterno offensivo delè ancora un elemento valido su cui puntare, soprattutto se a titolo gratuito. Per lui si è mosso mezzo mondo, a cominciare dall’ex compagno di squadrache lo vorrebbe portare al suo, inDall’altra parte del mondo, negli States, gli fanno la corte un paio di club di, mentre in patria è ilad averci fatto un pensierino, ma la posizione in classifica non gioca a favore di quest'ultimo.– E laresta a girarsi i pollici? Tutt’altro. Per Pedrito c’è un derby capitolino che può infiammarsi da un momento all’altro, mentre ilresta più defilato. Al momento il nativo di Santa Cruz de Tenerife non risulta tra i primi nomi sulla lista rossonera, ma non si esclude un inserimento più avanti nel tempo. Dicevamo, derby capitolino: con lac’è stata una chiacchierata già nel mese di gennaio, ma lo sconto chiesto dai giallorossi non è arrivato.lo avrebbe accolto a braccia aperte, ma alla fine ha dovuto accontentarsi di. Lastudia lo sgambetto ai ‘cugini’,è pronto a mettere sul piatto un triennale da 3 milioni a stagione per convincerlo a vestirsi di biancoceleste. La corsa è già iniziata, Pedrito ha solo l’imbarazzo della scelta.@Ferdinandogagl3