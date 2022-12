Pochi minuti fa i medici che stanno curando Pelè hanno diramato un bollettino medico dall'ospedale Albert Einstein di Rio de Janeiro, nel quale spiegano che O Rei trascorrerà il Natale in ospedale. Il simbolo del calcio brasiliano è alle prese da tempo con un tumore al colon, e i medici hanno detto che dovrà continuare a sottoporsi a trattamenti per frenare l'avanzamento del cancro e far fronte all'insufficienza renale e cardiaca.



IL MESSAGGIO - Nei giorni scorsi le figlie di Pelè avevano comunicato sui loro profili social che i piani per le feste erano saltati, e che sarebbero rimaste in ospedale durante le feste natalizie.