Torna la paura per. A quasi 81 anni, O Reidell'Ospedale Albert Einstein di San Paolo: per l'ex giocatore del Santos si tratta di un problema diaccusato giovedì sera, che ha spinto i medici a prendere questa decisione a scopo precauzionale, secondo ESPN Brazil la situazione non sarebbe critica. O Rei era stato, diagnosticato durante gli esami di routine del 31 agosto, ed era stato dimesso dal reparto di terapia intensiva lo scorso martedì.- A rassicurare tutti ci ha pensato la figlia di Pelé,, su Instagram: "Ciao amici, non so cosa stia succedendo con i rumors ma i miei messaggi stanno esplodendo. C'è già tanta ansia per il mondo in questi giorni e non vogliamo essere causa di ulteriore ansia. Questa foto è stata scattata ora (...) Sta recuperando bene e con un percorso normale. (...) E' il normale percorso di recupero per un uomo della sua età, dopo un'operazione del genere, a volte si fanno due passi avanti e uno indietro. Ieri era stanco e ha fatto un piccolo passo indietro, oggi ne ha fatti due avanti".