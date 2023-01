Dona Celeste, la madre di Pelé, non è stata avvisata della morte di suo figlio. Ormai centenaria, la donna non è al corrente di quanto accaduto giovedì scorso a O’ Rei, deceduto dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon. La notizia arriva dalla sorella di Pelé, Maria Lúcia do Nascimento, durante un'intervista rilasciata a ESPN Brasile.



IL MOTIVO - "Non lo sa. Abbiamo parlato, ma lei non lo sa. È nel suo piccolo mondo. A volte capisce, a volte no. Lei apre gli occhi e io le dico 'Preghiamo per lui'. Ma non è cosciente". Maria Lucìa ha anche raccontato altri dettagli sulla morte della leggenda del Brasile: "È stato molto difficile. Sappiamo che non siamo eterni, ma questo mi ha reso il cuore molto triste. È molto difficile. Siamo riusciti ad accompagnarlo, lui stesso sentiva che se ne stava andando. Era calmo. Abbiamo parlato un po', ho capito cosa provava, sapevo che se ne stava andando. Essendo molto religioso, quando mi ha parlato mi ha detto che era nella mano di Dio"