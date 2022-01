Torna ad aggravarsi lo stato di salute di Pelé. Secondo quanto riferito da Espn, gli sarebbero stati diagnosticate metastasi al fegato, all'intestino e al polmone. Così giovedì 20 è stato sottoposto a un nuovo ciclo di chemioterapia. Ricoverato mercoledì, è rimasto in ospedale 48 ore ed è stato dimesso "in condizioni clinicamente stabili".



C'è ansia anche perché Pelé, 81 anni, ha un fisico provato da tante operazioni. A settembre, dopo l'intervento al colon sempre per un tumore, aveva rassicurato all'uscita dall'ospedale dicendo: "Sono pronto a giocare novanta minuti e pure i supplementari", scherzando come è suo modo fare. Costretto a camminare con l'aiuto di un bastone, nonostante tutto ha sempre combattuto contro tutto e tutti, prima sul campo e poi e nella vita.