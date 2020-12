Nel 2016 aveva deciso di volare in Cina, firmando un contratto faraonico con il Shandong Luneng. Ora – forse anche a causa della scelta della federcalcio cinese di tagliare gli ingaggi troppo esosi dei calciatori – Graziano Pellè potrebbe fare rientro in Italia. Ci credono i betting analyst, che prevedono un derby di Milano per l’ex azzurro: in testa, per l’arrivo entro il 1° febbraio 2021, c’è l’Inter a 4 volte la posta. In nerazzurro, oltretutto, l’attaccante salentino ritroverebbe Antonio Conte, che lo valorizzò durante l’Europeo del 2016. Più alta la quota del Milan: l’approdo in rossonero di Pellè è più difficile,rileva agipronews, ma neanche così impossibile vista la quota a 7,50. Il mercato di gennaio si avvicina e il derby di Milano, oltre che per il primato in classifica, potrebbe trasferirsi anche altrove.