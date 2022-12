L’amichevole contro ilsarebbe dovuta essere quella del ritorno in campo di, bisognerà invece aspettare almeno un mese prima di rivedere l’attaccante calciare un pallone. Si stava allenando bene Pellegri, era in forma, poi uno scatto e il muscolo che tira. L’esito non è incoraggiane: lesione al bicipite femorale della coscia destra. Saranno necessari nuovi controlli per definire esattamente i tempi di recupero ma con ogni probabilità dovrà saltare almeno le prime 5/6 partite del nuovo anno.Pellegri non sta riuscendo a trovare la continuità sperata,: i tre anni e mezzo molto travagliati alin cui è stato spesso costretto a vedere i propri compagni dalla tribuna (appena 23 spezzoni di partite in quel periodo per lui), i sei mesi al, dove ha prima dovuto fare i conti con la concorrenza di, poi con un problema agli adduttori patito contro la, quandolo aveva lanciato nella formazione titolare. Infine l’arrivo al Torino: alcuni mesi di apprendistato alle spalle die poi, quest’anno, l’occasione di giocarsi conil ruolo da titolare. Un fastidio alle cicatrici di vecchie operazioni e un altro infortunio agli adduttori, patito a fine settembre quando era impegnato con la nazionale Under 21 (fortunatamente non troppo grave ma che lo ha costretto a saltare la trasferta di) lo hanno però limitato nella prima parte di stagione. Poi, proprio quando aveva iniziato a trovare continuità da titolare e gol (due consecutivi contro Cittadella in Coppa Italia e Udinese in campionato), è arrivato l’infortunio alla caviglia patito aa inizio novembre che lo ha costretto a concludere con un paio di settimane d’anticipo la prima parte di campionato. Ora questo nuovo stop (il terzo della stagione) per un guaio muscolare. Un vero e proprio calvario per Pellegri, chee avere pazienza perché il tempo è ancora dalla sua parte: non ha ancora compiuto 22 anni, ha una carriera davanti a sé e il tempo per togliersi di dosso l'etichetta del calciatori promettete ma sfortunato.C’è anche un altro aspetto che non è di secondaria importanza:(“Il potenziale ce l'ha e quando lo vedi ti accorgi che ne vale la pena lavorare con lui” aveva dichiarato un paio di mesi fa l’allenatore croato) la cui permanenza al Torino non è in discussione.Pellegri non sta riuscendo a trovare la continuità sperata e avrà bisogno di tempo per recuperare la migliore forma, Sanabria non sta dando garanzie in termini realizzativi e, se dovesse arrivare l’offerta giusta, potrebbe anche partire a gennaio.Per l’attacco piace, che per caratteristiche si avvicina di più a Pellegri che a Sanabria, ma convincere loa lasciarlo partire a gennaio con più di metà campionato da giocare e una salvezza da conquistare non sarà facile. Più semplice arrivare a, che nellanon sta trovando molto spazio ed è chiuso dae dall’ex granatal’ostacolo più grande però è rappresentato dalla valutazione che il club giallorosso fa del centravanti uzbeko, considerando che un anno e mezzo fa lo acquistò dalper 17,5 milioni di euro. Resta viva anche l’opzione: l’attaccante è la stella dele guida la classifica marcatori dl campionato di serie B con 10 reti. Il club pugliese non vorrebbe perderlo a metà stagione ma è pronto ad ascoltare eventuali offerte.