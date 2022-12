La ripresa del campionato si avvicina e in casa Torino il tecnico Ivan Juric sta facendo i conti con le varie situazioni legate agli infortuni: Pietro Pellegri ne avrà per circa un mese, dopo la lesione muscolare subita negli ultimi allenamenti, Ola Aina e Wilfried Singo sono invece in fase di recupero.



Sta meglio anche Emirhan Ilkhan, infortunatosi durante l'amichevole contro la Cremonese, mentre sono completamente recuperati Samuele Ricci e Sasa Lukic.