Doveva essere la terza punta di lusso per unpronto a sognare, ma. Meno di novanta minuti collezionati finora dall'attaccante arrivato in prestito dal, pochi nonostante nella prima parte della stagione Pioli abbia dovuto fare i conti con la precarietà delle condizioni di(una sola partita giocata nelle prime sette) e, fermato ora da un problema muscolare che lo terrà lontano dai campi di gioco probabilmente fino al 2022. I prossimi impegni ravvicinati tra campionato e Champions e l'esigenza del Milan di dare fiato a Ibra davanti offrono chance di incrementare il minutaggio, ma con l'avvicinarsi di gennaio fa capolino il mercato e si inizia a ragionare:- Ritrovare continuità dopo anni travagliati per gli infortuni è l'obiettivo del classe 2001, che per questo non chiude la porta a un cambio di maglia già a gennaio. E le pretendenti non mancano., che lo ha cresciuto nel settore giovanile e lo ha consegnato al calcio dei grandi,che ora fa i conti con il nuovo infortunio di, peraltro in scadenza di contratto:non convince Juric enon basta, i granata sono alla ricerca di un nuovo centravanti per gennaio e il profilo di Pellegri intriga tecnico e società. Più Toro che Grifone dunque, ma non si tratterebbe comunque di un'operazione semplice. Bisogna considerare infatti che Pellegri è arrivato a Milano dal Monaco in. Incastri eventualmente da trovare sia con il Diavolo che con i monegaschi, per Pellegri ora il campo e la possibilità di mettersi in mostra prima di pensare a gennaio e al futuro che verrà: l'addio ai rossoneri a gennaio, però, non è più uno scenario inverosimile.