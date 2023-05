L'esultanza provocatoria avuta ieri sera da, genovese e genoano doc, cresciuto nel vivaio rossoblù, dopo la rete del raddoppio che ha permesso al suo Torino di espugnare 2-0 il Ferraris blucerchiato condannando quasi certamente il Doria alla retrocessione in Serie B, sta letteralmente spaccando in due il mondo del tifo in riva al Bisagno.Da una parte ci sono i sostenitori della formazione di Dejan Stankovic che non hanno per nulla apprezzato il gesto dell'attaccante torinista.arrivate nel post-partita da parte del tecnico del Toro Ivan Juric e dello stesso PellegriL'indignazione sampdoriana ha trovato sfogo soprattutto sui social, letteralmente inondato in queste ore di, in alcuni casi anche piuttosto gravi,Situazioni purtroppo usuali e comuni a tutte le tifoserie in circostanze simili.Di tenore ovviamente opposto l'umore del popolo genoano, tornato ad esultare per un gol di colui che anni fa veniva considerato il miglior giovane talento d'Italia.. Se a ciò si aggiunge che con la sconfitta di ieri sera la Sampdoria è ormai praticamente condannata alla retrocessione il quadro per i genoani non potrebbe essere migliore. E anche se non manca chi condanna l'esultanza nel nome di una sportività di cui il calcio è da sempre privo, la stragrande maggioranza dei tifosi del Grifone ricorda gli episodi analoghi avvenuto in passato a parti invertite. Tornano così d'attualità le foto di Maurito Icardi o addirittura quelle di Vincenzo Montella, autori in un passato non troppo recente di gol e di gesti che tanto male hanno fatto al Genoa e alla sua gente. Episodi in qualche modo vendicati, secondo la visione dei sostenitori rossoblù, da un loro fratello che pur difendendo altri colori non dimentica le proprie origini.Ciò che è praticamente certo è che l. Un po' come accadde esattamente un anno fa con l'istantanea di Audero che volava alla sua destra a respingere il rigore di Criscito e con essa le speranze di salvezza del Genoa. O come il dito puntato di Sabiri che nella stessa stracittadina, dopo aver segnato il gol decisivo, indicava agli avversari la strada per la cadetteria. Non a caso in Corso Italia salotto buono del capoluogo ligure, già questa mattina attente rosso blu recante la scritta: "Buongiorno da Pellegri".Corsi e ricorsi che tornano ciclicamente. Alimentando passioni e sfottò che, finché non trascendono nella violenza, in fondo rappresentano il sapore più autentico di un gioco che malgrado tutto continua a far impazzire miliardi di persone.