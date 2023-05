: inoperoso per novanta minuti.in avvio si spinge anche in avanti, a supportare la manovra. Non soffre quasi mai la Samp.: perfetto in copertura, la Samp non gli crea mai problemi. Anche elegante.(dal 28’ s.t.tiene bene, prosegue l’opera di Schuurs).si muove da centravanti vero, anticipa il marcatore e buca Ravaglia con una girata di testa da attaccante. Dietro governa la difesa da leader.al decimo ha una bella chance sul destro, ma centra un avversario. Presidia la fascia lasciando la libertà a Seck di sgasare.(dal 18’ s.t.: entra per restituire freschezza alla corsia mancina. Ha il compito di non perdere Augello, lo assolve).scodella un pallone al bacio per Buongiorno. Detta i tempi alla manovra granata. Viene cercato spesso dai compagni.: il primo scarico in uscita dalla difesa è quasi sempre per lui. Si abbassa in copertura, a schermare la difesa quando la Samp tenta di mettere la testa fuori.: sovrapposizioni continue e tanti cross interessanti. Zanoli non gli scappa mai.: fisicamente straripante nelle prime battute, punta e attacca i diretti avversari, mettendoli spesso in difficoltà. Poi cala. Gli manca un po’ la concretezza ma ha qualità atletiche importanti.(dal 21’ s.t.: inizialmente lasciato a riposo, si piazza sulla trequarti e si muove tra le linee. Più rifinitore di Seck, sfiora il gol con il mancino).qualche buon acuto, alcuni guizzi interessanti, ma da un giocatore con le sue capacità tecniche ti aspetti di più.: si muove bene, su tutto il fronte d’attacco. Sfiora il gol con una gran girata, poi ci riprova senza fortuna. Gioca per la squadra.(dal 28’ s.t.: difende un paio di palloni con il fisico e sgomita su Nuytinck. Approfitta del pallone buono e segna, poi fa un gestaccio e infiamma lo stadio. Sciocco).All.: nel primo tempo il Torino va in vantaggio, e potrebbe segnare almeno un altro gol, se non due. Nella ripresa la squadra granata abbassa il ritmo, ma non rischia mai, i suoi uomini sono ordinati e compatti e prende tutta la posta in palio con il minor sforzo possibile.