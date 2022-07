Non sbaglia lamantenendo intatto il ruolino di marcia. Il gol del vantaggio arriva consugli sviluppi di calcio d'angolo mentre nel secondo tempo, Mourinho cambia quasi tutta la squadra e fa entrare ancheEra in dubbio per una botta alla schiena subita nell'ultimo allenamento ma Mourinho lo schiera ugualmente. Ottima prestazione del centrocampista giallorosso che più volte nel primo tempo si rende pericoloso, sia con assist che con una conclusione di prima che sfiora il palo. La certezza in casa Roma continua ad essere Pellegrini.L'esterno classe 2002 entra nel secondo tempo e diventa un fattore sulla fascia sinistra. É lui che si procura con una grande azione personale il rigore del possibile 3-0. Zalewski dopo la scorsa stagione non vuole smettere di stupire, Mourinho lo sa e ci punterà.Entra e segna, come contro il Sunderland pochi giorni fa. Circondato da mille voci di mercato, Zaniolo riesce a concentrarsi sul campo. Sfiora anche la doppietta nel finale dopo un'ottima azione personale. Mourinho gli affida anche la fascia da capitano e lui non tradisce il tecnico portoghese.Era al debutto stagionale e non poteva essere al meglio della condizione. In campo come Zaniolo dal secondo tempo, ha due grosse chance per segnare. Nella prima, davanti al portiere prova il tocco sotto ma la conclusione finisce a lato, poi nel finale di partita si presenta dal dischetto e spara alto il pallone. Il centravanti inglese avrà ancora tempo per tornare a brillare e riprendersi la Roma sulle spalle.