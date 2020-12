La rabbia social, poi le scuse. Ma lo sfogo dinon può passare inosservato e ha provocato una divisione tra i tifosi tra chi giustifica l’ira dopo i tanti insulti ricevuti e chi invece consiglia di dare più in campo e meno su Instagram ricordando il lauto stipendio che un giocatore prende anche per ricevere forti critiche.Forza Roma, forza questo grande gruppo“, è la Instagram stories che ha pubblicato circa mezzora dopo il match col Sassuolo che l’ha visto tra i protagonisti sia in positivo (un buon secondo tempo) sia in negativo per il gol divorato a fine del primo. In serataMa la macchia resta. Cosa c’è dietro a un gesto così eclatante?In settimana Lorenzo non ha affatto digerito gli insulti andati in scenaoppure “Pensi solo a s…, ma a segnare?”. Deprecabili, ingiustificabili soprattutto sotto a un post così importante per la vita privata del ragazzo. Pellegrini ha registrato il malumore per giorni fino a sfogarlo dopo la partita visto che dopo il suo errore sotto portaall’indirizzo del 24enne. Anche in questo caso sono arrivate le scuse, tardive. Gli screenshot arrivati a cascata sul cellulare di Pellegrini hanno portato alla reazione. Sbagliata, ma in parte giustificabile.Pellegrini, però, non è il primo romano e romanista a ricevere critiche a volte esasperate. E’ successo aNessuno di loro si è lasciato andare a risposte così accese mentre Pellegrini non è nuovo a repliche social (vedi le emoticon che invitano a stare in silenzio). La piazza si è spaccata sull’ex centrocampista del Sassuolo che ha un reddito sotto le aspettative:Una parabola discendente che ha avuto inizio lo scorso anno forse anche per un ruolo che mal si sposa con le sue caratteristiche. Oggi Lorenzo(fa il 5 di una volta per intenderci) mentre in passato ha ricoperto con miglior successo la posizione di. A meno di un cambio modulo o di una flessione improvvisa di Pedro o Mkhitaryan, però, il ruolo resterà quello. A cambiare potrebbe essere il futuro di Lorenzo. Nel senso che si avvicina la data delLa Roma vorrebbe annunciarlo a Natale ma per ora non c’è nulla di ufficiale. E se il malumore dovesse continuare nulla è da escludere.