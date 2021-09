Lorenzo Pellegrini non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il capitano della Roma è arrivato a quota 6 gol in 7 partite stagionali.Secondo quanto riportato da Opta, Lorenzo Pellegrini al quarto turno del torneo 2021-della Roma in un singolo campionato di Serie A (il suo primato in generale é di cinque con il Sassuolo, nel 2016/17). Numeri impressionanti per un giocatore nel pieno della maturazione e che sta diventando un vero e proprio top player. Qualità nelle giocate, leadership dentro e fuori del campo: il centrocampista classe 1996 vuole fare la storia della Roma seguendo le orme di Francesco Totti, amico e principale fonte d’ispirazione.. Il nuovo contratto di Lorenzo sarà senza clausola rescissoria. Quella attuale, da 30 milioni, era valida fino a luglio, ora non c’è più con il contratto in scadenza e non sarà inserita di nuovo.Per la felicità di Mourinho che sul talento di Pellegrini vuole costruire la Roma del futuro. E con buona pace della Juventus che si era attivata nelle scorse settimane per il nazionale azzurro. Lorenzo vuole mantenere la promessa fatta a Francesco Totti nel giorno del suo addio al calcio ovvero quello di continuare la tradizione dei capitani romanisti. Il conto alla rovescia è partito, si attende solo l’annuncio ufficiale del club giallorosso.