La Juventus ha diversi giocatori infortunati, o anche solo lievemente acciaccati e quindi non rischiati ieri a Bologna. Da Paulo Dybala a Giorgio Chiellini, passando anche per Luca Pellegrini che si è fatto male proprio nel match del Dall'Ara, qual è esattamente la situazione infortuni in casa Juve?

SCOPRI TUTTO SU ILBIANCONERO.COM