Pellegrini è tornato big, ma per 50 milioni può partire

56 minuti fa

1

Lorenzo Pellegrini con De Rossi in panchina è tornato su grandi livelli: è già a quota 9 reti stagionali, 7 delle quali realizzate dopo l’addio di Mourinho, scrive la La Gazzetta dello Sport E ha timbrato il cartellino anche nella tournée negli Usa con l’Italia. Lorenzo sta trascinando la squadra e, da romano e romanista, è un punto di riferimento per lo spogliatoio e l’ambiente. Con queste premesse la sua permanenza non è in dubbio, ma la situazione economica della Roma è nota e ci sono obblighi da rispettare con la Uefa. L’obiettivo dei Friedkin è quello di tenersi i giovani più promettenti (Bove e Zalewski), i pilastri della difesa (Mancini e Ndicka) e i cardini della mediana (Cristante e Pellegrini). Ma ci sono anche 40 milioni di plusvalenza da far registrare entro il 30 giugno. Il rendimento di Pellegrini, ripreso dal Sassuolo nel 2017 per 10 milioni, lo ha riportato in vetrina e lo fa annunciare come un protagonista all’Europeo. Costo: 50 milioni.