. Lo raccontano i numeri e soprattutto la qualità delle sue prestazioni, la Roma si è coccolata un gioiello cui ha sempre dato grande importanza sul campo ma: l'accordo attuale della mezz'ala della Nazionale coi giallorossi infatti prevede un ingaggio da, più basso rispetto a tanti compagni neanche titolari; in più esiste unama senza trovare un accordo reale che possa essere adeguato e convincente.- C'è un dettaglio che pesa in questo contratto:, ma quei due anni rendono l'operazione in termini di bilancio un affare unico visto il valore del giocatore. Perché prendere Lorenzo oggi significa, più la seconda rata nell'estate 2021: alle cifre che circolano per talenti come lui è un'occasione rara su cui si sono fiondati tanti club. Prima allontanati dalla, ma poi il cambio di società pronto e congelato con l'emergenza Coronavirus più l'allerta stessa che ha rallentato anche il mondo del calcio hannoCHI SI E' MOSSO - La Roma oggi è davvero al bivio: fare cassa con Lorenzo ma a cifre basse oppureLa situazione è più delicata ogni giorno che passa, la mezz'ala ha sempre parlato con amore della Roma e avrebbe intenzione di firmare, ma gli accordi non ci sono. Ecco perché, il PSG va considerato pienamente in corsa se Pellegrini non rinnovasse il contratto. Quella clausola è un assist d'oro:. La Roma ha l'ultima parola sull'accordo con Lorenzo ma deve decidere subito (anzi, doveva farlo già mesi fa...), il PSG è in fila e presto non sarà solo.