Inutile dirvi cosa significhi per me tutto questo.

Inutile provarvi a descrivere l'emozione, la gioia e le sensazioni di questo momento.

Sono tornato un bambino: un grande e grosso bambino, con il cuore colmo di amore.

Grazie @OfficialASRoma, grazie capitano @LorePelle7

Ha dedicato parte della sua te ai due capitani che lo hanno preceduto ovveroma mai si sarebbe aspettato un ringraziamento così. Il numero 7 romanista, infatti, ha ricevuto parte della tesi e ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento al tifoso che ha pubblicato il tutto su Twitter.: “Ciao Leonardo, ho letto il pezzo della tesi in cui parli della Roma, di me, di Francesco e Daniele. Mi ha fatto molto piacere, ti auguro in bocca al lupo”. Il tifoso si è emozionato: “Sono tornato bambino, inutile dirvi quanto conta per me”.