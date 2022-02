L'ex capitano blucerchiato Lucaha un sogno: ricostruire ladi Mantovani, con gli stessi ragazzi dello Scudetto dietro alle scrivanie. E' un'idea suggestiva, che prende le mosse da un senso di identità comune: "Eravamo arrivati pulcini, siamo diventati galletti. E ci voleva un allenatore di polso come Boskov per gestire un gruppo cosìMa per tutti noi, direi. Abbiamo sviluppato un fortissimo senso di appartenenza. Siamo tutti sampdoriani" ha detto Pellegrini a Il Secolo XIX."Sarebbe una storia “stile Mantovani“. Ci vorrebbe una proprietà che conoscesse quell’epopea e i suoi valori e che sisampdoriani diventati adulti sampdoriani. Mi sembra però che negli ultimi anni le societa di calcio siano diventate appetibili quasi esclusivamente per le multinazionali. Che badano poco ai sentimenti e molto ai propri interessi".Pellegrini gioca a stilare l'organigramma: "più che allenatore, con Lombardo assistente. Creerei infatti la figura di allenatore di reparto. Pagliuca i portieri, Vierchowod e Mannini i difensori, Pietro giocava sulla propria aggressività, Moreno su furbizia e intuito. Cerezo i centrocampisti. A Invernizzi il settore giovanile. Preparatore atletico Katanec. Dossena… lui secondo me potrebbe ricoprire qualunque ruolo, per acume tattico, intelligenza calcistica. Il suo arrivo era stato fondamentale per quella squadra, rappresentava il tassello mancante per una serie di voci. Quando marcavano a uomo Cerezo, ad esempio, il riferimento diventava Beppe. E poi Pari, sarebbe un ottimo ds…".E Pellegrini dove si collocherebbe? "Ne abbiamo anche parlato insieme. Supporto dell’allenatore, confidente dei calciatori, all’occorrenza un riferimento anche per la società. Un po quello che sono stato da capitano… ma poi la mia vita ha preso una strada diversa. Non ho il patentino, quindi mi vedrei in un ruolo di rappresentanza, dove poter esprimere il mio senso di appartenenza. Alla Antognoni nella Fiorentina.non ci sentiamo spesso, quando è mancato mio papà, al quale ho dedicato il libro, mi ha scritto un messaggio. Mi ha fatto piacere".Qualche rimpianto sulla conclusione della sua storia con la Samp, Pellegrini ce l'ha: "Cambiando ovviamente solo il finale. Che non è stato bello e ho scritto come sono andati i fatti. Quando ci si confrontava sul titolo del libro, mi hanno proposto “le cose mai raccontate” e ho detto di no, meglio ile cose mai dette.che aveva seminato zizzania tra noi. Partita di San Siro con l’Inter, decisiva per lo scudetto. Vialli segna il 2-0, tutti e due siamo a metà campo a cinque metri di distanza, la gioia è stata più forte del carattere, ci siamo abbracciati, di slancio. Per poi subito dopo recuperare la distanza. Sul pullman, tornando a Genova, quell’abbraccio era stato l’argomento del viaggio. O di quando, l’anno dopo lo scudetto, rifanno gli spogliatoi a Bogliasco.. O di quella volta che ́Vialli, tornando dalla Nazionale di Sacchi, disse a Boskov che bisogna mettere un po di organizzazione nel gioco. E lui, “Si Luca”. Ma l’organizzazione provava a darla solo quando si perdeva. Quando si vinceva si tornava all’antico, iniziative individuali. E in quel periodo si vinceva spesso…".Pellegrini spende parole importanti anche per Giampaolo: "Ha solo Caputo e Quagliarella. La forza del suo calcio è l’organizzazione. Deve trovare il modo per fare segnare la Samp, per evitare patemi di classifica" conclude.