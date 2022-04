Luca Pellegrini saluta il suo ex agente Mino Raiola, scomparso oggi a causa di una brutta malattia. Ecco il messaggio postato sui suoi profili social: “Ti ho conosciuto quando avevo 14 anni ed ero poco più che un bambino. Sono cresciuto e diventato uomo prendendoti come modello di vita. Sei stato agli occhi di tutti il più grande procuratore di tutti i tempi.. ai miei occhi invece un fratello maggiore e un amico. Conserverò con amore i momenti passati insieme e i tuoi ultimi messaggi. Non li dimenticherò mai. Sarai sempre con me. Fai buon viaggio. Ti voglio bene”.