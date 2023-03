Lorenzo Pellegrini tornerà ad allenarsi in gruppo con un caschetto e giovedì tornerà a disposizione di Mourinho per la sfida con la Real Sociedad. Il capitano si è sottoposto in mattinata a degli esami strumentali di controllo dopo i 30 punti di sutura messi settimana scorsa. La tac ha dato esito negativo e potrà allenarsi e giocare con un casco protettivo. Guiderà la Roma a San Sebastian