Un messaggio per salutare, un messaggio per dire grazie. Luca Pellegrini saluta il Cagliari e torna alla Juventus, lo fa con un post su Instagram: "GRAZIE. Voglio iniziare così.. è stato un anno difficile, pieno di alti e bassi, sicuramente un anno speciale che tutti noi ricorderemo.. ci tengo a ringraziare tutte le persone con cui ho avuto il piacere di lavorare in questo anno e mezzo.. la gente di Cagliari e non per ultimi i tifosi.. mi avete dato tanto e spero di essere riuscito a ripagare sul campo il vostro calore. Purtroppo, ancora una volta mi ritrovo a scrivere qui per salutarvi.. avrei voluto farlo in modo diverso per trasmettervi l’affetto che, da Gennaio 2019 avete sempre saputo darmi. Vi porto nel cuore. Un abbraccio".



OPZIONI - Ora per il terzino della Roma si tratta di scegliere la soluzione migliore per la sua carriera. Nei giorni scorsi ha parlato il suo agente Mino Raiola, il quale presto avrà un confronto con Paratici. Sul tavolo c'è la possibilità di restare in bianconero e lottare con Alex Sandro per una maglia da titolare, ma a oggi non va escluso un addio. Il suo profilo piace molto al Napoli, il suo cartellino può essere la chiave per sbloccare la trattativa per arrivare a Milik. Ipotesi, che nei prossimi giorni potrebbe diventare qualcosa di più concreto. Pellegrini è stato chiaro, a 21 anni vuole giocare, vuole sentirsi protagonista. Se non può farlo a Torino lo farà altrove.