è sul banco degli imputati,vinto alla sua prima stagione sulla panchina della. La suasulla panchina bianconera, data per scontata da Fabio Paratici, in realtà sembra, e in questo senso la partita con ildiimportante.che vengono mosse all'ex tecnico di Napoli e Chelsea riguardano in particolare la, se non addirittura la mancanza assoluta di gioco, ledi Coppa Italia e Supercoppa, lee icampionato. Detto questo,