. Non c’erano i tifosi di quel giorno (il tacco nel derby nel settembre 2018) masia per la Roma sia per il numero 7 che finalmente ha ritrovato il ruolo giusto in campo come dimostrano i numeri. Pellegrini è il terzo migliore della rosa in quanto a media di chilometri percorsi e recuperi,e ha messo a segno 3 assist, così come i gol. E ora arrivasignifica tantissimo anche perché l’unico gol (di tacco) alla Lazio è arrivato proprio all’inizio della sua ascesa da vicecapitano. Da trequartista ovviamente dove si è ritrovato a discapito die “a causa” dell’esplosione di Villar in mediana. Con l’Italiaspesso l’ha utilizzato addirittura da esterno alto nel 4-3-3. Un posto agli Europei non è in dubbio. Così come non sembra in dubbio il rinnovo di contratto.Le parti si erano date appuntamento al 2021, e in questi giorni potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca. Pellegrini vedrà aumentato l’ingaggioCone prolungamento almeno fino al 2025. “Legarmi alla Roma? Più legato di così è difficile. Adesso c’è una partita importante, il contratto ora è l’ultimo dei miei pensieri. Sono legato da sempre alla Roma, è questo quello che conta”, le parole rilasciate ieri dopo la rete all’Inter. Per rinsaldare ancora di più quel rapporto magari potrebbe pensarci proprio il derby di venerdì.