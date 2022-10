Lorenzo Pellegrini è pronto per guidare la Roma contro il Napoli di quello Spalletti che il capitano giallorosso ha solo vissuto da tifosi ai tempi giallorossi. Il tecnico che ora guida gli azzurri, l’unica big alla quale Lorenzo non ha ancora segnato in serie A. Una vera e propria bestia nera come dimostrano i dati: 5 pareggi, 5 sconfitte e l'unica vittoria subentrando negli ultimi 10'. E’ tempo di invertire il trend e magari tornare anche al gol su azione che manca dal 9 gennaio contro la Juve. Ma l’apporto di Pellegrini va ben oltre le reti. In questa stagione il suo zampino è entrato nella maggior parte dei successi giallorossi: 4 assist e il rigore di Genova. Più della metà dei gol (9) messi a segno dalla Roma in campionato.