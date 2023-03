Nicola Penta, consulente di Luciano Moggi nella querelle Calciopoli, ha parlato a Radio Bianconera della possibilità che tutto il faldone possa riaprirsi con gli scudetti che potrebbero essere ridati alla Juventus. Queste le parole riportate da tuttojuve.



IL RICORSO DI GIRAUDO - "Cosa succede se la Corte di Giustizia Europea desse ragione a Giraudo? Succede che la violazione dei diritti di difesa viene accertata e in quel momento tutti quelli che hanno subito questa violazione dei diritti chiederebbero i danni e potrebbero riaprire tutti quei procedimenti che purtroppo hanno portato a condanne sportive. Se si può riaprire Calciopoli? Non vi voglio illudere, è la realtà: se la Corte Europea dovesse dire, sì sono stati accertate le violazioni al diritto di difesa, come sta accadendo oggi al Tar per questa famosa Carta della Covisoc è evidente che può succedere di tutto".



SCUDETTI - "Se annullano le sentenze devono ridare gli Scudetti? Certo, viene rimesso tutto in discussione. Ma infatti non ne parla nessuno di questa cosa e non so perchè: non so se sia paura o consapevolezza di un nulla di fatto".



LA JUVE E LA GIUSTIZIA SPORTIVA - "Queste giornate che stiamo vivendo adesso, noi le abbiamo passate allora, quando riuscivamo a sconfessare tutte quelle che erano le accuse e il giorno dopo ne saltava fuori un'altra, era un domino. Per cui siamo abituati a questo, aspettiamo di capire esattamente cosa succederà adesso al Collegio di Garanzia, dopodiché vedremo anche la manovra stipendi".