Simone Pepe ha partecipato alla Digital Cup che si è tenuta a Coverciano e ha parlato a margine dell'evento, le sue parole raccolte da firenzeviola.it: "Con l'Inter sarà una partita difficile ma la Fiorentina viene da un bellissimo momento. È una squadra ben strutturata e sta dando continuità a quanto fatto l'anno scorso. L'allenatore è bravo, la squadra è forte: un bel passo avanti. Juve? I 15 punti li aveva guadagnati sul campo, poi faranno tutte le valutazioni. Conosco l'ambiente e so che la Juve non si lascia abbattere da queste cose, poi si vedrà se i punti saranno restituiti. Italiano? Secondo me è un grande allenatore, mi piace molto come gioca la Fiorentina. Normale che sia accostato a grandi squadre, deve essere una cosa soddisfacente anche per la Fiorentina"